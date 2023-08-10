Rusya'dan 6 Afrika ülkesine ücretsiz tahıl desteği

Rusya Tarım Bakanı Patruşev, ülkesinin, yakın bir zamanda temel gıda yoksunu ülkelere ücretsiz olarak yaklaşık 25 ila 50 bin ton tahıl gönderileceğini açıkladı.

Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, Rusya'nın yakın gelecekte 6 Afrika ülkesine ücretsiz olarak 25 ila 50 bin ton tahıl tedarik edeceğini söyledi.



Daha önce Temmuz ayı sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Burkina Faso, Mali ve Eritre'nin de aralarında bulunduğu Afrika ülkelerine tahıl hibe edilmesi talimatını vermişti.