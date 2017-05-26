Rusya'dan NATO açıklaması: ''Minimum işbirliği...''

Rusya'nın NATO Daimi Temsilcisi Aleksandr Gruşko, NATO ile minimum seviyede bir işbirliğinin bile genel ilişkiler için yararlı olduğunu belirtti.

Rossiya-1 televizyonuna konuşan Gruşko, "Bugün itibariyle NATO işbirliğini askıya almış durumda. Bazı ülkelerle Suriye konusunda işbirliği yaptığımız göz önüne alındığında, eğer ittifakla minimum işbirliğini kurmaya başarırsak, bu genel olarak Rusya-NATO ilişkilerinin iyileşmesinin yararına olacak" dedi.



'TOPLAM HARCAMALAR 370 MİLYAR DOLARI BULABİLİR'



NATO ülkelerinin savunma harcamalarını artırma planlarıyla gerçek güvenlik düzeyi arasında doğrudan bir bağın bulunmadığını kaydeden Gruşko, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Eğer Avrupalılar, ABD'nin talebini kabul edip bütçelerini yüzde 2'ye çıkarırsa bu, toplam harcamaların yaklaşık 370 milyar dolar olacağı anlamına geliyor. Bu muazzam bir rakam. Bunun yüzde 20'sini silah alımı için harcamalı, yani yılda yaklaşık 70 milyar dolar. Bu para büyük oranda ABD yapımı silah alımına harcanacak. Aslında bu alımlar güvenliği kötüleştirecek, çünkü onlar ABD tanklarını alıp bunları Rusya sınırı boyunca konuşlandırabileceğini düşünüyorlarsa, bu elbette Avrupa ve bölgesel güvenliği kötüleştirecek"