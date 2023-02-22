Rusya'dan nükleer silah anlaşmasında geri adım

ABD ve Rusya arasında imzalanan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması rafa kaldırılıyor.

Geçtiğimiz gün Rusya lideri Putin’in gündeme getirdiği nükleer silahlarla ilgili ABD ve Rusya arasındaki Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma tarafından onaylandı.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, ABD ile imzalanmış olan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (START) askıya alınmasını oylamada kabul etti.

Parlamento onayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dünkü Federal Meclis konuşmasında anlaşmayı askıya alma kararını verdiğini açıklamasının ardından geldi.

NATO’DAN ‘KARARI GÖZDEN GEÇİRİN’ ÇAĞRISI

Rusya ile ABD’nin cephanelerindeki uzun menzilli nükleer başlıkların sayısını sınırlayan anlaşmanın yenilenip yenilenmeyeceği kararının Rusya Devlet Başkanı tarafından verilebileceği belirtiliyor. Anlaşma son olarak 2010’da imzalanmış ve sonra da 2021’de beş yıllığına uzatılmıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın START anlaşmasına katılımını askıya almasını tüm nükleer silah kontrol mimarisinin çökmesi olarak değerlendirerek Rusya'ya kararını gözden geçirmesi çağrısında bulunmuştu.