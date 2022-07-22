Rusya'dan şoke eden Google kararı

Rusya'nın işgali altındaki Donetsk bölgesinde Google'ın yasaklanacağı açıklandı.

Rus işgali altında olan Donetsk bölgesinde Google'ın yasaklanacağı duyuruldu. Karar Google’ın, Ukrayna'nın işgal altındaki Donetsk bölgesinde, "Ruslara karşı terör ve şiddeti" teşvik ettiği iddiasıyla alındı.

AÇIKLAMADA ÇOK SERT İFADELER KULLANILDI

Kendini Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) ilan eden ve Rusya tarafından tanındığı gün savaşın başlamasına neden olan bölgenin başkanı Denis Pushilin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ukrayna ve batının insanlık dışı propagandası uzun zamandır tüm sınırları aştı. Ortada Ruslara karşı gerçek bir zulüm, yalanların dayatılması ve dezenformasyon var.

Bu bağlamda bilgi teknolojisinin ön saflarında yer alan Google arama motoru, küratörlerinin ABD hükümetinden aldığı emirler üzerine, tüm Ruslara ve özellikle Donbass nüfusuna karşı terörizmi ve şiddeti teşvik ediyor.”

YAŞANANLAR DÜN BAŞLAMADI, UZUN ÜREDİR DEVAM EDİYOR

Pushilin sözlerine şöyle devam etti:

“Üstelik bu dün başlamadı. Bu duruma artık katlanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Google'ı DPR bölgesinde engellemeye karar verdik. Suçluların olduğu herhangi bir toplumda yaptıkları şey budur: Diğer insanlardan izole edilirler.

Google, suç politikasını izlemeyi bırakır ve hukukun, ahlakın ve sağduyunun ana akımına dönerse, çalışması için hiçbir engel kalmayacaktır.”

DPR'yi meşru bir otorite olarak tanıyan BM üye devletleri arasında sadece Rusya, Suriye ve Kuzey Kore var.

RUSYA: 300 MİLLİYETÇİYİ ÖLDÜRDÜK

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, dün Kramatorsk'ta bir okul binasına düzenlenen saldırıda "300'e kadar milliyetçiyi" öldürdüğünü iddia etti.

Ancak Rusya bununla ilgili herhangi bir kanıt sunmadı.

Ukrayna ise saldırıda bir sivilin öldüğünü söyledi.

Bakanlık ayrıca, 5-20 Temmuz döneminde ABD tarafından tedarik edilen Himars füze sisteminin dört fırlatıcısını ve bir nakliye yükleme aracını ve 12 Ukraynalı insansız hava aracını imha ettiğini söyledi.