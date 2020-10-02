Rusya'dan Trump'a: ''Yardıma hazırız!''

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgının merkez üssü ABD'de Başkan Donald Trump ve eşi Melania Trump da hastalığa yakalandı.

ABD Başkanı’nın corona virüsüne yakalanması dünyanın gündemine otururken, pek çok kişiden Trump’a geçmiş olsun mesajı geldi. Ancak onlar arasından bir tanesi özellikle dikkat çekti.

İLK SONUÇLAR BU AY ÇIKACAK

Rusya’nın aşı çalışmalarında önde gelen kurumu Gamaleya Enstitüsü, Başkan Trump’a yardıma hazır olduklarını duyurdu.

Enstitünün geliştirdiği Sputnik V aşısı, ülkede halihazırdaki en önde giden çalışma. Eylül ayının başında 5 bin kişiye aşı yapılırken, Gamaleya olası yan etkilerle ilgili sonuçların Ekim ayı içinde açıklanacağını duyurmuştu.