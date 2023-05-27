Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Türkiye'nin Ukrayna'ya silah ve teçhizat sevkiyatı yaptığını belirterek, bu durumun ''ateşkes sağlama niyetiyle çeliştiğini ve arabuluculuk rolüyle bağdaşmadığını'' söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Dairesi Başkanı Yuriy Pilipson, Türkiye'nin Ukrayna'ya "silah ve teçhizat sevkıyatına" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

RIA'ya konuşan Yuriy Pilipson, Türkiye'nin Ukrayna'ya "silah ve teçhizat sevkıyatının ateşkes sağlama niyetiyle çeliştiğini ve arabuluculuk rolüyle bağdaşmadığını" söyledi.

Pilipson, "Ankara Ukrayna'da erken bir ateşkes sağlanması ve müzakere sürecinin kendi arabuluculuğunda yeniden başlatılması arzusunu defalarca dile getirdi. Elbette, Kiev rejimine silah ve askeri teçhizat sağlanması bu niyetlerle doğrudan çelişiyor ve arabuluculuk rolüyle hiçbir şekilde bağdaşmıyor" dedi.

Ukrayna'nın, daha önce Türkiye'den Bayraktar TB-2 insansız hava aracı satın aldığı biliniyor.

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vasily Bodnar, Ağustos 2022'de yaptığı açıklamada Baykar Teknoloji'nin Ukrayna'da bir fabrika kuracağını ve bunun için bir arsa satın aldığını ifade etmişti. Bodnar, Ukrayna'daki fabrikanın 2023 yılında faaliyete geçebileceğini söylemişti.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Türkiye'nin, Ukrayna'ya 50 adet kullanılmış Kirpi zırhlı aracı teslim ettiği de iddia edilmişti.

"TÜRKİYE'NİN RESMİ TEKLİFİNİ BEKLİYORUZ"

Pilipson, Türk yetkililerin yeni projenin yüklenicileri için en uygun adayın Rus tarafı olduğuna karar vermesi halinde, Rusya'nın Sinop'ta bir nükleer santral inşa etmek için Türkiye'nin resmi teklifini bekleyeceğini söyledi.

Pilipson, "Sinop nükleer santralinin geleceği konusunda da Ankara ile etkileşime hazırız. Bu ölçekte bir inşaat projesi, titiz bir araştırma, projenin kapsamlı bir değerlendirmesi, uygulanması için gerekli koşulların sağlanması ve gelecekteki enerji tesisinin özelliklerinin dikkatli bir şekilde incelenmesini gerektirir. Yerel makamlar yeni ortak girişim için en uygun yüklenicinin Rus tarafı olduğuna karar verirse, resmi bir teklif bekleyeceğiz" dedi.

Pilipson, "Akkuyu NGS'nin başarılı bir şekilde inşa edilmesi, dış güçlere rağmen birlikte iddialı projeleri hayata geçirebileceğimizi teyit ediyor" diye ekledi.