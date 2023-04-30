Rusya'dan Umman'a saldırı: 23 kişi hayatını kaybetti

Rus ordusunun Umman kentine düzenlediği roketli saldırıda 6'sı çocuk 23 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Umman kentinde Rus ordusu tarafından düzenlenen roketli saldırıda 6'sı çocuk 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya’nın Ukrayna’nın Uman kentinde düzenlediği roket saldırısında can kaybı 23’e yükseldi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Saldırı sonrası çok katlı binanın bir bölümü yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları bir günden fazla sürdü ve tamamlandı. Ne yazık ki 6’sı çocuk, 23 kişi hayatını kaybetti. 17 kişi kurtarıldı ve 19 kişi de yaralı” denildi.