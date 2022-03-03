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Rusya'nın işgal planı ifşa oldu

Rusya'nın işgal planı ifşa oldu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın işgal harekatını 15 günde tamamlamayı planladığını açıkladı.

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya havadan ve karadan harekat başlattı. Rus birlikleri kısa süre Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarına kadar geldi. Ancak Ukrayna ordusu bazı bölgelerde başarılı bir savunma hattı kurdu.

RUS ASKERLER KAÇARKEN ARKALARINDA BELGE BIRAKMIŞ
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun başarılı operasyonları sayesinde, Rus askerlerinin panik yaparak bazı gizli evrakları arkalarında bıraktıkları belirtildi.

SAVAŞ PLANI 18 OCAK'TA ONAYLANMIŞ
Ele geçirilen söz konusu evraklarda, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonel planlarına ilişkin bilgilere ulaşıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Ukrayna ile savaş planı 18 Ocak'ta 2022 onaylanmış. Ukrayna'nın tümünün ele geçirilmesi 20 Şubat ila 6 Mart arasında 15 gün içerisinde tamamlanmak zorundaymış." ifadesi kullanıldı.

Rus ordusu, Ukrayna'da sınıfta kaldıRus ordusu, Ukrayna'da sınıfta kaldıHaber

 

Etiketler rusya işgal ukrayna
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