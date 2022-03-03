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Rusya'nın yerleşim yerlerini bombalama anı kamerada

Rusya ordusu, Ukrayna'nın Çernihiv kentinde yerleşim yerlerini hedef aldı. Saldırı anı araç kamerasına yansıdı.

Rusya, Ukrayna’nın kuzeyindeki Çernihiv kentinde yerleşim yerine hava saldırısı gerçekleştirdi. Araç kamerasına yansıyan saldırıda şiddetli patlama sesi duyulurken, etrafı yoğun bir dumanın kapladığı görüldü. Saldırının hedefi olan yerleşim yerinde Acil Durumlar Servisi’nin çalışmalara başladığı öğrenildi. Ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.

PETROL RAFİNERİSİ VURULDU

Ukrayna Acil Durumlar Servisine göre Rusya ordusu, Ukrayna’nın kuzeydoğusunda yer alan Çernihiv bölgesinde petrol rafinerisini vurdu. Yerel saatle 08.10 sıralarında gerçekleştirilen saldırının ardından rafineride yangın çıktı. Saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin arama çalışmaları devam ediyor.


İHA

Etiketler rusya petrol rafinerisi
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