''Şalvar Davası'' filmi o ülkede gerçek oldu

Cezayir’de halkı parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Seçimle ilgili vaat ve beklentilerin merkezinde, işsizlik ve mali krize çözüm bulunması yer alıyor.



Başbakan Abdülmalik Sellal, yoğun katılım olmasını istediğini söyledi. Ülkenin doğusundaki Setif şehrinde kadınlara hitaben bir konuşma yapan Sellal, kadınların kocalarını seçim günü erken kaldırmalarını, onlara kahve yapmayı reddetmelerini ve “doğruca sandıklara sürüklemelerini” istedi.



Başbakan hafta sonu yaptığı konuşmada, “Eğer direnirlerse, sopayla vurun” tavsiyesi de verdi. Sellal, ülkenin istikrarı için seçime yüksek katılımın önemli olduğunu savundu.



TEKERLEKLİ SANDALYEYLE SANDIĞA GİTTİ



Anketlere göre, Devlet Başkanı Buteflika’nın partisi Milli Kurtuluş Cephesi (FLN) ve koalisyon ortağı Milli Demokrasi Buluşması’nın (RND), 2012 yılından beri mecliste sağladıkları çoğunluğun devam etmesi bekleniyor.



Fakat Cezayir Üniversitesi’nde sosyoloji profesörü olan Nureddin Bekis, “parlamentonun gerçekte bir etkisi olmadığını, tüm gücün devlet başkanında olduğunu” belirtiyor.



2013’te felç geçirdikten sonra halkın önüne pek çıkmayan Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika, başkent Cezayir’de tekerlekli sandalyeyle sandığa gitti. Nisan 2014’te dördüncü kez seçilen başkan, o seçimin yemin töreninden beri, bugün ilk kez uluslararası medyanın karşısına çıktı.



ÜÇ GENÇTEN BİRİ İŞSİZ



2014’te ham petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle kaynakları azalan Cezayir hükümeti, vergileri yükseltip kamu projelerini iptal ederek tasarrufa gitmişti.



Nüfusunun yarısı 30 yaşının altında olan, 40 milyon nüfuslu Cezayir’de, her üç gençten biri işsiz.



Petrol sanayinin çökmesi üzerine ekonomik kriz yaşayan Cezayir’de partiler, yolsuzluklar ve ekonomik belirsizliğin etkisi altındaki halkı sandığa çekmekte zorlanıyor. Başbakanın teşviklerine rağmen yerel kaynaklar, sokakların boş olduğunu ve seçime katılımın düşük çıkmasının beklendiğini belirtiyor.

ŞALVAR DAVASI'NDA NE OLMUŞTU ?

Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı ve başrollerini Şener Şen ile Müjde Ar'ın oynadığı filmde kadınlar kocalarına karşı isyan bayrağı açıyordu.

Birlik olan kadınlar kocalarına hayatı zehir ediyorlardı.