Savaş Kapıda: Ukrayna, Bayraktar SİHA'larını test etmeye başlıyor

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Ukrayna ordusunun 10 Şubat'tan itibaren içerisinde Bayraktar SİHA'larının bulunacağı tatbikatlara başlayacağını duyurdu

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın Belarus ile birlikte yapacağı askeri tatbikatlara yanıt olarak Ukrayna ordusunun da 10 Şubat ile 20 Şubat arasında askeri tatbikat düzenleyeceğini açıkladı.

Yerel bir televizyon kanalına konuşan Reznikov, Ukrayna askerlerinin düzenli şekilde tatbikatlarını sürdürdüğünü ve 10 Şubat'ta itibaren Türkiye'den alınan Bayraktar SİHA'ları ile ABD yapımı Javelin ve İsveç yapımı NLAW anti-tank füzelerinin denemelerine başlanacağını söyledi.

Ukrayna ordusu Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 tipi SİHA'ları geçtiğimiz yılın ekim ayında ilk kez Donbass'taki Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı kullanmıştı.

Moskova, Ukrayna'nın SİHA kullanımından duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kiev'e yaptığı ziyarette Bayraktar SİHA'ların Ukrayna'da üretimine yönelik bir anlaşma da imzalamıştı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker yığması bölgedeki tansiyonu artırmıştı. Ukrayna'nın doğusunun yanı sıra kuzeydeki Belarus ile olan sınırına da 30 binden fazla asker sevk eden Moskova işgal niyetinde olduğunu reddediyor.

Ukrayna'ya destek veren Batılı ülkeler ise Rusya'nın işgal hazırlığı yaptığını öne sürüyor.