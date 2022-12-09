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Savaş uçağı pilotu kokpitte kanlar içinde kaldı!

Savaş uçağı pilotu kokpitte kanlar içinde kaldı!
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Rusya'nın yaklaşık 1 yıldır süren Ukrayna'yı işgal harekatından gelen bu korkunç fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı.

Savaşta birçok çarpıcı hikaye yaşanıyor. Ukraynalı Vadym Voroshylov'un yaşadıklarını gösteren o kare tüm dünyanın ilgisini çeken hikayelerden biri oldu. Voroshylov havada 5 kamikaze drone'u iki füzeyle çatıştı. Ardından bir patlamada başından fena halde yara aldı.

Patlamada aynı zamanda MiG savaş uçağı da hasar aldı. Vadym kendini yeryüzünde güvenli bir noktaya fırlatmak zorunda kaldı. Fırlatmadan önce ise yaralı halini görüntüleyerek ölümsüzleştirdi. O fotoğrafta Vadym'in yüzü kan revan içindeydi.

MailOnline'ın haberine göre Vadym'i şöhrete kavuşturan çarpışma ekim ayında gerçekleşti. Bundan bir ay sonra ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Voroshylov'a "Ukrayna Kahramanı" ve "Altın Yıldız Nişanı" ödüllerini takdim etti.

MEYDAN OKUDU
Vadym, jeti yeryüzüne düştükten sonra Instagram'da yayımladığı bir mesajda "Kısaca şunu söyleyeceğim: Kimse ve hiçbir şey bizi bozguna uğratamaz!" ifadeleriyle meydan okudu.

SAVAŞA GERİ DÖNDÜ
Öte yandan Forbes'ta yer alan habere göre pilot Vadym, yüzünde aldığı korkunç yaranın ardından yaralarını sardı ve pilot koltuğuna geri döndü.

Kyiv Independent'a konuşan Vadym, "Hep pilotu suçluyorlar. İnsan faktörü ya da teknik arıza olması fark etmiyor" dedi.

 

 

Etiketler ukrayna savaş savaş pilotu jet pilotu
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