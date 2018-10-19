Sayısal loto rekora gidiyor

ABD`nin meşhur sayısal lotosu Mega Millions, rekora gidiyor... Aylardır devreden ikramiye bugün gerçekleşecek yeni bir çekilişle 970 milyon dolara ulaşacak. ABD tarihinin en büyük ikinci rekoru olacak ikramiyeyi kazanan çıkmazsa tarifenin 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

ABD’nin sayısal loto çılgınlığı dinmiyor… Her yıl yüzlerce insanın zengin olduğu ve ikramiye kazanarak yaşamını değiştirdiği ABD, nefesini tuttu ve bu gece gerçekleşecek loto çekilişine kilitlendi. ABD’nin ünlü sayısal lotosu Mega Millions, bugün tam olarak 970 milyon dolar (yaklaşık 5.460.000.000) verecek.

2016’da Powerball isimli lotoda verilen 1.5 milyar doların ardından en büyük ikramiye olarak tarihe geçen Mega Millions 24 Temmuz’dan beri devrediyor… 2 dolardan satılan loto, kiosk, süpermarket ve benzin istasyonlarından alınabilecek. Lotonun rekor ikramiye vereceğinin açıklanmasının ardından çok sayıda ABD’li sayısal loto gişelerine ve marketlere akın etti.

ABD’nin 44 eyaletinde ve Virgin Adaları’nda da satışta olacak bileti ABD vatandaşlarının haricinde ülke içerisinde bulunan herkes alabilecek. Ülke içerisinde farklı şirketler loto dağıtırken, Mega Millions’ı herkes satın alabiliyor.

Bilet satın almak ve kupon yapmak için vatandaşlık şartının aranmadığı çekilişte biletlere ikramiye vurması durumunda ise yabancılardan kendi ülkelerinde de vergi vermesi zorunluluğu var.

Yapılan açıklamada ikramiye kazanmak için biletin bizzat ABD’den alınması gerektiği ifade edildi. Sayısal lotoyu kazanarak büyük ikramiyeyi tutturma ihtimali de bir hayli düşük… 6 rakamı bilme ihtimali 302.6 milyonda sadece 1.