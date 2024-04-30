''Sende ölüm büyüsü var'' deyip 175 milyon lirasını çarptı

Almanya'da işsizlik maaşıyla geçinen S.Ö. kendisini kahin olarak tanıtıp ''Sende ölüm büyüsü var'' diyen kadın tarafından 175 milyon lira dolandırıldı.

Olay Almanya'nın Münih şehrinde yaşandı.

İnşaat otomobil ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinin yönetiminde yer alan 55 yaşındaki N.B. bir yakınının vasıtasıyla Münih'te kendisini kahin olarak tanıtan S.Ö. ve eşi S. Ö. ile tanıştı.

"SENDE ÖLÜM BÜYÜSÜ VAR"

Sabah gazetesinden Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre; rüyalarında geleceği gördüğünü ileri süren S. Ö., N.B.'nin su, el ve kahve falına bakarak aile içi olayları yorumlamaya başladı. Eşinin ailesi sana ölüm büyüsü" yapmış diyen S. Ö.'den etkilenen N.B. cin çıkarma seanslarına girmeye başladı.

TÜM AİLE BİLGİLERİNİ ÖĞRENDİ

İddiaya göre seanslarda N.B.'ye ilaçlı su veren S.Ö, talihsiz kadının kendinden geçmesini fırsat bilip tüm aile içi mahrem bilgileri anlatmasını istedi. Diğer seanslarda da öğrendiği bilgileri N.B.'ye kahin gibi aktaran S.Ö. kısa sürede talihsiz kadının güvenini kazandı.

175 MİLYON LİRA DOLANDIRDI

Talihsiz kadına yeni bir telefon veren ve tüm iletişimi bunun üzerinden sağlamasını isteyen S.Ö. iddiaya göre "artık sana iyilikte kötülükte benden" diyerek genç kadını ölümle tehdit ederek sürekli para istedi. 6 yıl boyunca N.B., şirket ve kişisel hesaplarından S. Ö.'ye 175 milyon liraya yakın para aktardı.

"SULARI İÇMEDİ, YAŞADIKLARINI AİLESİNE ANLATTI"

Geçtiğimiz yıl S.Ö.'nün yaptığı büyülerle kendisini ve ailesini istese öldürebileceğini söylemesinden rahatsız olan N. B. seanslarda verilen ilaçlı suları içmemeye başladı. Kendisini daha iyi hisseden N.B., S. Ö.'den şüphelenerek yaşadıklarını ailesine anlattı.

DURUŞMAYA KATILMADI

Aile, olayla ilgili hemen polise başvururken S. Ö. ve eşi S. Ö. hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla 62 kez şikâyette bulunulduğu ortaya çıktı. 7 yıl hapis cezası verilmesine karşın, duruşmanın ikinci gününe katılmayan S. Ö.'nün eşi ile birlikte Türkiye'ye kaçtığı ileri sürüldü. S. Ö. ve eşi hakkında Avrupa'da yakalama kararı çıkartıldı.

Sabah Gazetesi