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Derbinin bilançosu: 35 kişiye işlem yapıldı, 4 taraftar gözaltına alındı

Derbinin bilançosu: 35 kişiye işlem yapıldı, 4 taraftar gözaltına alındı
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sonucu kadar öncesi ve sonrasında yaşanan olaylarda 35 seyirci hakkında adli işlem yapılırken 4 Fenerbahçe taraftarı gözaltına alındı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 35 kişiye işlem yapıldı, 4 taraftar gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı incelemeler sonucunda üzerlerinden yasaklı madde çıkan ev sahibi takım Galatasaray taraftarlarından 16'sı hakkında "6222 sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında, 11’i hakkında ise küfürlü tezahürat nedeniyle işlem yapıldığı belirtildi.

PATLAYICI VE YANICI MADDEYE GÖZALTI

 Tribünlerden sahaya torpil ve patlayıcı madde ile meşale atan 4 Fenerbahçe taraftarı gözaltına alınırken, 4 sarı-lacivertli taraftar hakkında ise otobüslerin camlarını kırmak ve taşkınlık yapmak suçlarından adli işlem yapıldığı belirtildi.

Derbi maçındaki olaylar nedeniyle gözaltına alınan ve işlem gören toplam 35 kişi hakkında başlatılan soruşturma, polisin çıkan olaylara adı karışan taraftarlar ile ilgili güvenlik kamera görüntülerini inceleme çalışmaları nedeniyle devam ediyor.

Etiketler Galatasaray Fenerbahçe derbi
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