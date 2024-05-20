İngiliz bankadan Türkiye yorumu: Yatırımcı duyarlılığı iyileşiyor

İngiliz Bankası HSBC, Türkiye ekonomisindeki son olayları değerlendirirken olumlu değerlendirmelerde bulundu.

Bankanın hazırladığı raporda yatırımcıların yapıcı bir görünümde olduğu ve son politika düzenlemelerinin meyve vermesinin beklendiği ifade edildi.

HSBC'nin değerlendirmesinde "Son görüşmelerimiz baz alındığında Türkiye'ye ilişkin yatırımcı duyarlılığı geçtiğimiz birkaç yıl öncesine kıyasla daha olumlu. Portföy akışlarındaki son ivmelenme de bunun bir kanıtı" ifadeleri kullanıldı.

Banka, Türkiye'de enflasyonun mayıs ayında yüzde 75 ile zirve yapacağını belirtti ve 2024 sonu enflasyon tahminini yüzde 48 olarak yineledi.

TL'deki stabilizasyon ve TCMB rezervlerinde iyileşmenin yatırımcıları rahatlattığına vurgu yapıldı.