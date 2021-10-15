Seri katil linç edilerek öldürüldü

Kenya'da 10'dan fazla çocuğu itiraf ettikten sonra karakoldan kaçan seri katil, köylüler tarafından yakalanarak linç edildi.

Kenya'da 10'dan fazla çocuğu öldürdüğünü itiraf eden bir Seri Katil, tutulduğu polis karakolundan firar etti. Ardından kaçtığı bir kasabada yakalanan katil köylüler tarafından dövülerek öldürüldü.

Ülkenin batısındaki Bungoma kasabasında yaşanan olayda kasabalılar, Masten Wanjala isimli katilin izini bir evde bulduklarını ve ardından da öldüresiye dövdüklerini söyledi.

Yetkililer, beş yıllık bir süre içinde 10'dan fazla genç çocuğu öldürdüğünü itiraf eden ve firari olan katil için yakalama operasyonu başlatmıştı.

Wanjala çocukları ilaçla uyuttuğunu ve bazı vakalarda da çocukların kanını içtiğini de itiraf etti.

Kenya'da yayın yapan Standard gazetesine konuşan bir görgü tanığı, katilin ailesinin evine geri döndüğünü, ardından da orada olduğunu öğrenen komşuları tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Bungoma polisi Standard'a yaptığı açıklamada, linçi engellemeye çalıştıklarını bildirdi.

Polis şefi Musyoki Mutungi, "Başkent Nairobi'den köydeki evine kadar tüm yolu nasıl gelebildiğinden emin değiliz" dedi.

Katilin gözaltından kaçmasıyla ilgili üç polis memuru hakkında şüphelinin kaçmasına yardım etmek ve ihmalkarlık suçlamalarından soruşturma başlatıldı.

Ülkeyi şok eden kaçış üzerine Kenya Emniyet Genel Müdürü de istifaya çağrılıyor.

SERİ KATİLİN KARAKOLDAN KAÇMASINA YARDIM EDEN 3 POLİS TUTUKLANDI

Kenya'da 12 çocuğu öldürdüğünü itiraf eden seri katilin karakoldan firar etmesine yardım eden 3 polis tutuklandı.

Kenyalı polis memurlarından Boniface Mutuma, Precious Mwende ve Philip Mbithi'nin seri katilin kaçmasına yardım ettiği açıklandı.

Katile yardım etmekle suçlanan polis memurlarının gözaltına alındığı ve mahkemeye çıkarılarak tutuklandığı kaydedildi.

Başkent Nairobi ve çevresinde işlenen çocuk cinayetleriyle suçlanan ve suçunu itiraf eden Masten Wanjala, 12 Ekim'de polis merkezinden kaçmıştı.

Wanjala'nın kaçması üzerine, karakolda görevli 3 polis memuru gözaltına alınmıştı.

Nairobi, Machakos ve Batı Kenya'daki 14 çocuğun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Wanjala, son 4 yılda 12 çocuğu öldürdüğünü itiraf etmişti.

Cinayetler nedeniyle Wanjala'nın kuzenleri de gözaltına alınırken 5 çocuğun cesedinin toprak altından çıkarıldığı aktarıldı.