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Şimdi de Danimarka! Kur'an-ı Kerim'e saldırıya izin verdiler

Şimdi de Danimarka! Kur'an-ı Kerim'e saldırıya izin verdiler
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İsveç'te yapılan Kur'an-ı Kerim provokasyonunun ardından bu kez de Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı eylemine izin verildiği öğrenildi.

Aşırı sağcı Stram Kurs partisi lideri İsveç-Danimarka vatandaşı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması infial yaratmıştı. Bu kez de Danimarka'da benzer bir saldırı eylemine izin verildiği öğrenildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Danimarka’da bugün Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eyleme izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Büyükelçi’ye, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eyleme izin verilmesinin en güçlü şekilde kınandığı ve Danimarka’nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletildi. Ayrıca söz konusu eyleme izin verilmemesinin beklendiği de vurgulandı. 

 

 

Etiketler kur'an-ı kerim danimarka isveç skandal
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