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  3. 05 Ekim 2020 16:17

Sirkte gösteri yapan ayı terbiyecisine saldırdı

Çin'de bir sirkte gösteri yapan 200 kg ağırlığındaki ayı bir anda herkesin gözü önünde terbiyecisine saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

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Çin’in Henan eyaletinde bulunan Puyang şehrinde kurulan bir sirkte ayıyla yapılan gösteri sırasında talihsiz bir olay yaşandı. Sirkte birçok hayvan ve gösterici, çocuklara ve ailelere yeteneklerini sergiledi. Gösterilerde son olarak sahneye bir ayı ve terbiyecisi çıktı.Yapılan gösteri sırasında, sahneye fırlatılan sosisi gösteriyi gerçekleştirdiği ayının yemesine izin vermemesinin ardından 200 kiloluk ayı, terbiyecisini önce ısırdı, ardından da yere düşürerek hareket etmesine izin vermedi. Sirk çalışanlarının ise ayıya vurarak terbiyeciden ayırmaya çalıştı.Ayının dişlerinin insanlara zarar vermemesi için törpülendiği bu nedenle hayvan terbiyecisinin kazayı, hafif sıyrıklarla atlattığı ifade edildi. 

 

DHA

çin , sirk , ayı saldırısı
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