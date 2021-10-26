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Skandal olay: 14 yaşındaki öğrencisine tecavüz etti

Skandal olay: 14 yaşındaki öğrencisine tecavüz etti

Bir okulda öğretmenlik yapan 25 yaşındaki kadın, 14 yaşındaki öğrencisine aylarca tecavüz etti.

İngiltere'de bir okulda öğretmenlik yapan 25 yaşındaki Fatinah Hossain, 14 yaşındaki bir erkek öğrencine aylarca tecavüz etti. Genç öğretmen akılalmaz öğrencisini, arkadaşlarına "hormonlu ve azgın genç çocuk" olarak anlattı.

Öğrentmeniyle ilişkisini bitirmek isteyen 14 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından hamileyim diye de kandırıldı. Öyle ki sapık öğretmen çocuğa polise şikayet etmesin diye para bile teklif etti, kendisini ve ailesini fiziksel olarak zarar vermekle tehdit etti.

Polisin şikayet edilmesinin ardından tutuklanan sapık öğretmen sosyal medyada kız çocukları profilleri açarak çocuğu diğer çocukları tehdit etti.

Hossain çıkarıldığı mahkemede 'Süresiz olarak Kayıtlı Cinsel Suçlu' sayılacağı ve hapisten çıktıktan sonra '10 yıl boyunca Cinsel Zararı Önleyeceği' kararını verdi.

Etiketler tecavüz öğrenci skandal
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