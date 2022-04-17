  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Skandalın böylesi görülmedi! Evlatlık edindi, gerçeği 7 yıl sonra öğrendi

Skandalın böylesi görülmedi! Evlatlık edindi, gerçeği 7 yıl sonra öğrendi

Skandalın böylesi görülmedi! Evlatlık edindi, gerçeği 7 yıl sonra öğrendi

İngiltere'de 5 çocuk annesi bir kadın, evlat edindiği oğlunun eşinin evlilik dışı beraberliğinde olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

İngiltere’de 4 çocuk annesi bir kadın 7 yıl önce eşi Dave’in tavsiyesi üzerine yurtdışından bir erkek çocuk evlat edindi. Kalen ismini verdikleri bebek büyüdükçe kendi çocuklarına ne kadar benzediğini fark eden kadın, önemli belgeleri yeni bir kasaya taşırken, evlat edinme belgelerinde bir gariplik fark etti ve DNA testi istedi. Sonuçlar Dave'in gerçekten Kalen'in biyolojik babası olduğunu gösterdi.

Kocasına boşanma dava açtığını belirten kadın hikayesini sosyal medyadan ismini belirtmeden paylaştı:
"Bu çocuğa aşığım. Yedi yaşına geldi. Büyürken, aile üyeleri ve arkadaşları, evlatlık olduğuna inanmadıklarını çünkü diğer çocuklara çok benzediğini söylüyorlardı."

Etiketler ingiltere evlatlık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zamları eleştiren MHP'li vekil istifa etti
Bahar havasına mola! Serin ve yağışlı hava geri dönüyor
İstanbullular akın akın bu şehre gidiyor! Nüfusu 500 bin arttı, konut satışları patladı
Saroz Körfezi'nde tedirgin eden görüntü
Üyelik şartıyla erzak dağıtan DEVA Partisi tepki çekti
Muharrem İnce destek verecekleri ittifakı açıkladı
Son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte AK Parti ve CHP arasındaki oy farkı
Diyarbakır'da ''Abluka'' operasyonu! 650 personel katılıyor
Selena'nın Selin'i Cansu Demirci şimdi ne yapıyor? Son hali şaşırttı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı