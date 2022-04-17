Skandalın böylesi görülmedi! Evlatlık edindi, gerçeği 7 yıl sonra öğrendi

İngiltere'de 5 çocuk annesi bir kadın, evlat edindiği oğlunun eşinin evlilik dışı beraberliğinde olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

İngiltere’de 4 çocuk annesi bir kadın 7 yıl önce eşi Dave’in tavsiyesi üzerine yurtdışından bir erkek çocuk evlat edindi. Kalen ismini verdikleri bebek büyüdükçe kendi çocuklarına ne kadar benzediğini fark eden kadın, önemli belgeleri yeni bir kasaya taşırken, evlat edinme belgelerinde bir gariplik fark etti ve DNA testi istedi. Sonuçlar Dave'in gerçekten Kalen'in biyolojik babası olduğunu gösterdi.

Kocasına boşanma dava açtığını belirten kadın hikayesini sosyal medyadan ismini belirtmeden paylaştı:

"Bu çocuğa aşığım. Yedi yaşına geldi. Büyürken, aile üyeleri ve arkadaşları, evlatlık olduğuna inanmadıklarını çünkü diğer çocuklara çok benzediğini söylüyorlardı."