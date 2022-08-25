Sosyal medya bunu konuşuyor: Orangutan, bir anda sarılıp poz verdi

27 yaşındaki Angel Orangelor isimli bir turist Tayland’taki bir hayvanat bahçesi ziyaretinde sosyal medyada viral olacak bir olay yaşadı.

27 yaşındaki ziyaretçi, sosyal medyanın gündemindeki orangutanın yanına gitti. Primatın misafirine yaklaşımı gündem oldu. Tayland'daki orangutan, kendisini ziyarete gelen turistlere dikkat çeken yaklaşımını sürdürüyor. Orangutan, 27 yaşındaki turist Angel Orangelor'u sarılarak karşıladı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Safari World'e yaptığı gezide Angel Orangelor isimli bir kadın arkadaş canlısı bri maymunun kendisine yaklaşmasıyla adeta şoke oldu. Karşısındaki arkadaşına poz verdiği sırada kameralara maymunun önce genç kızın göğsünü sıktığı ardından ise sarıldığı gözüktü. Komik karelerde son olarak maymun Orangelor’un sol yanağına bir öpücük konduruyor.

"Bana biraz sevgi göstermeye çalışıyordu"

Maymun davranışlarından hiç rahatsız olmadığını dile getiren Orangelor, “Maymun sadece bana biraz sevgi göstermeye çalışıyordu. Çok sevimli görünüyordu. Beni incitmedi ve arkadaşça davranıyordu. Hiç rahatsız olmadım. Gerçekten aramızda garip bir bağ vardı” dedi.

"Son an çok değerliydi"

Angel'in arkadaşı Fran da "Dilini çıkardığı son an çok değerliydi." ifadesini kullandı. Aynı orangutan, diğer birçok ziyaretçisine de benzer davranışlarıyla biliniyor.