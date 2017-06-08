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  3. 08 Haziran 2017 13:54

Sosyal medyada Türk mallarını boykot çağrısı

Katar krizinde Suudileri destekleyen Araplar, Türk mallarını boykot çağrısında bulundu.

Sosyal medyada Türk mallarını boykot çağrısı
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Suudileri destekleyen Araplar sosyal medyadan Türk mallarını boykot çağrısında bulundu. Birçok hesap tarafından paylaşılan çağrıya Türk vatandaşları tepki gösterdi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır’ın Katar ile ilişkilerini kesmesini açıklamasının ardından başlayan kriz sürüyor. Katar’la ilişkilerini kestiğini açıklayan ülke sayısı her geçen gün artıyor. TBMM’de Katar’a asker gönderilmesinin kabul edilmesinin ardından Suudileri destekleyen Araplar, Türkiye’yi Katar’ın yanında yer almakla suçladı.

Suudileri destekleyen Araplar sosyal medyadan Türk mallarını boykot çağrısında bulundu. Birçok hesap tarafından paylaşılan çağrıda Türk medyasının tavrına da tepki gösterildi.  Türk vatandaşları ise bu boykot çağrısına tepki gösterdi.

suudi arabistan , boykot