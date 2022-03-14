  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Sosyal medyayı salladı: Elon Musk, Putin'i dövüşmeye davet etti

Sosyal medyayı salladı: Elon Musk, Putin'i dövüşmeye davet etti

Sosyal medyayı salladı: Elon Musk, Putin'i dövüşmeye davet etti

Tesla CEO'su Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teke tek dövüşte meydan okudu.

Rusya Ukrayna savaşına yönelik sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Tesla CEO'su Elon Musk Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında attığı tweet'i ile herkesi şaşkına çevirdi. Elon Musk'ın Putin tweet'i sosyal medyanın dikkatini çekmeyi kesinlikle başardı.

ELON MUSK PUTİN'E MEYDAN OKUDU!
Elon Musk, söz konusu tweet'te Rusya lideri Putin'i teke tek düelloya davet ederek meydan okudu. Musk, "Vladimir Putin'e teke tek dövüşte meydan okuyorum" dedi. Ayrıca bahislerin Ukrayna olduğundan söz etti.

 

UKRAYNA'YA STARLINK GÖNDERMİŞTİ
Elon Musk'ın adı aslında bakarsanız hem Twitter hesabı sayesinde hem de şirketleri aracılığıyla Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşta birçok kez geçti. Hatta ünlü milyarder Ukrayna'ya Starlink internet hizmeti ekipmanları da sağladı.

Putin'in bu teklife yanıt verip vermeyeceği, verecekse de nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.

YA PUTIN KABUL EDERSE...
Bir kullanıcıdan gelen "Meydan okumanı kabul ettiğinde şaşıracak mısın?" sorusuna Musk, "Bu bir onur olur." cevabını verdi. Başka bir kullanıcıya ise kesinlikle ciddi olduğunu söyledi.

KREMLIN'İ ETİKETLEDİ
Musk, daha sonra Rusya'nın resmi Twitter hesabını etiketleyerek, "Bunu kabul ediyor musun?" diye sordu.

Halihazırda sosyal medya Elon Musk'ın tweet'ine odaklanmış durumda.

Etiketler Elon Musk Putin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu ülkede kızların saçlarını atkuyruğu yapması yasak! Erkekler tahrik oluyormuş
Bu video infial yarattı: Rusya Eyfel kulesini vurdu!
1500 yıllık kasenin üzerindeki yazılar arkeologları şoke etti
Mahsun Kırmızıgül eşini aldattı mı? ''Yasak aşk'' görüntüleri olay oldu
Yargı'nın güzel avukatı Pınar Deniz'den yeni proje
TOGG gümbür gümbür geliyor: Yerli otomobil ilk 10'a girdi!
Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan Kıraç’a olay sözler
Dünyanın kanını donduran olay! Savaştan kaçan Ukraynalı genç kıza tecavüz etti
İstanbul'daki lüks oteldeki şüpheli ölümde, genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı
''Garantili iş sever'' Katarlılara kötü haber! Yayın ihalesinde zafer Türkiye'nin!