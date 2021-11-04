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Squid Game partisine saldırı: 8 ölü

Squid Game partisine saldırı: 8 ölü

Netflix'in popüler dizisi Squid Game bu sefer 8 kişinin hayatını kaybettiği çatışma ile gündemde. Güney Kore dizisindeki tema baz alınarak düzenlenen Cadılar Bayramı partisine silahlı saldırı düzenlendi.. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

Panama'da Netflix'in popüler dizisi Squid Game temalı Cadılar Bayramı partisinde katliam yaşandı. Partiye düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Lad Bible’ın yerel basına dayandırdığı haberine göre, Panama’nın Santa Ana semtindeki parti iki çetenin çatışmasına sahne oldu. Aynı haberlere göre, saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yarılı olduğu belirtildi.

Etiketler Squid Game cadılar bayramı saldırı ölü yaralı
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