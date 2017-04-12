Stockholm saldırganı Türkiye'de yakalanmıştı"

Özbekistan makamları, Stockholm'ün en ünlü caddelerinden birine kamyonla saldıran teröristin IŞİD'le bağlantılarını doğruladı. Tacik kökenli saldırgan, 2015 yılında IŞİD'e katılmak üzere Türkiye üstünden Suriye'ye geçmeyi denedi ancak yakalanarak İsveç'e iade edildi.

Özbekistan makamları, Stockholm'ün en ünlü caddelerinden birine kamyonla saldıran teröristin IŞİD'le bağlantılarını doğruladı. Resmi açıklamaya göre, Tacik kökenli saldırgan, 2015 yılında IŞİD'e katılmak üzere Türkiye üstünden Suriye'ye geçmeyi denedi ancak yakalanarak İsveç'e iade edildi.

Stockholm'de geçen hafta gerçekleşen saldırıda dört kişi yaşamını yitirmişti. Bir içecek şirketine ait kamyonu çalan 39 yaşındaki terörist, bir mağazaya dalarak başkenti kana bulamıştı.