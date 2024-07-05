Suriye'de savaş uçakları çarpışmaktan son anda kurtuldu

Rusya, Suriye'de Batılı koalisyonun savaş uçağının kendi uçağına tehlikeli biçimde yaklaştığını belirtti.

Rusya, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyona ait bir uçağın kendi savaş uçağına tehlikeli biçimde yaklaştığını açıkladı.

Rus ordusundan yapılan açıklamaya göre olay, çarşamba günü Humus'ta yaşandı. ABD öncülüğündeki koalisyona ait Typhoon savaş uçağı Rus An-30 uçağına çok fazla yaklaştı.

Rus pilotun yaptığı manevra sayesinde uçakların çarpışmasının önlendiği belirtildi.

Suriye hava sahasında zaman zaman ABD'nin koalisyonuna ait İHA'lar ve Rus savaş uçakları arasında tehlikeli durumlar yaşanıyor.