Tahıl koridorunda kriz var! Savaş suçu mu işlendi ?

Bir yılı aşkın süredir Ukrayna'yı işgal harekatına devam eden Rusya, Ukrayna'yı "Kırım’a saldırmak için tahıl koridorlarını kullanarak anlaşmayı ihlal etmekle" suçladı.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’yı, ülkeden tahıl çıkarılması için ayrılan koridorlarından birini Kırım’a saldırmak için kullanarak tahıl anlaşması şartlarını ihlal etmekle suçladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sivastopol ile Kırım’a mart ve nisan aylarında saldıran insansız deniz araçları, tahıl anlaşmasının uygulanması için belirlenmiş Odessa’nın karasularından harekete geçtiler. İnsansız deniz araçları, Ukrayna’dan tarım ürünlerinin çıkarılması için belirlenmiş koridora konuşlandırıldılar” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Kiev rejiminin bu terör eylemleri, tahıl anlaşmasının 18 Mayıs’tan sonra uzatılmasını tehlikeye atmaktadır” uyarısında bulunuldu.

Ukrayna güçleri 23 Mart’ta Kırım’a, dün de Sivastopol’e insansız deniz araçları ile saldırı düzenlemişti. Söz konusu saldırılarda Rusya donanması ve sivil tesisler hedef alındı.

Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması için geçen sene temmuz ayında İstanbul’da yapılan anlaşmalar, Ukrayna’nın tahıl gemileri ve tahıl koridorlarını askeri amaçlarla kullanmayacağı garantisini içeriyordu.

Anlaşmalar ayrıca, Rusya tahılının dünya pazarlarına ulaştırılması önündeki dolaylı kısıtlamaların da kaldırılmasını içeriyordu, fakat anlaşmanın bu koşulu da yerine getirilmiyor. Rusya söz konusu şartın yerine getirilmiyor olması sebebiyle anlaşmanın altı ay yerine sadece üç ay için uzatılmasını kabul etmişti.

Rusya daha önce, Ukrayna güçlerinin tahıl koridorlarından biri kullanıp Ekim 2022’de insansız deniz araçları ile Rus donanmasına saldırması sonucu tahıl anlaşmasını durdurma kararı almıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri o dönem, “Sadece Türkiye tarafının verdiği garantiler ve Ukrayna’nın tahıl koridorları ile Ukrayna limanlarının Rusya’ya karşı askeri operasyon düzenlemek için kullanmayacağına dair verdiği yazılı sözler sayesinde anlaşmaya geri dönülmesine karar verildi” açıklamasını yapmıştı.