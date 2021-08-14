Tarihin en büyük kripto vurgununda hacker’a 500 bin dolar ödül

Blokzincir sitesi Poly Network, tarihteki en büyük kripto para vurgunlarından birini yapan bilgisayar korsanına 500 bin dolarlık ‘bug ödülü’ teklif etti.

‘Bug’ (böcek) kelimesi teknoloji dünyasında, bilgisayar programlarındaki açıkları anlatmak için kullanılıyor.

Poly Network, hafta başında bir bilgisayar korsanının sistemlerindeki güvenlik açığından yararlanarak binlerce dijital ‘token’i aldığını açıklamış ve vurgunun 600 milyon doları bulduğunu belirtmişti.

Şirket korsanlara ‘iletişim kurma ve çaldıklarını iade etmeye’ çağırmış, korsan da asıl amacının piyasadaki güvenlik açıklıklarını vurgulamak olduğunu belirterek, paranın büyük kısmını geri göndermiş, kalanı da iade edeceğini söylemişti.

Poly Network, 500 bin dolarlık ödülün ‘güvenlik sistemlerini geliştirmeye yardım ettiği için’ bilgisayar korsanına teklif edildiğini açıkladı.

Şirket, ‘Bay Beyaz Şapka’ takma adıyla hitap edilen hacker’ın blokzincir sektörüne katkı sağlamaya devam edeceğini umduklarını belirtti.

500 bin doların hangi birimde ödeneceği ve korsanın bunu kabul edip etmediği henüz açıklanmadı.

Şirketin açıklamasında “Bay Beyaz Şapka ile iletişime geçtikten sonra bu durumun nasıl ortaya çıktığı ve Bay Beyaz Şapka’nın asıl niyetinin ne olduğunu daha iyi kavradık” dendi.

‘Beyaz Şapka’ bilgisayar jargonunda, etik sebeplerle korsanlık yapanlar için kullanılan bir ifade.

Hacker, aldığı kripto paraları başka hesaba aktarırken bunu ‘eğlence için’ yaptığını çünkü ‘çapraz-zincir korsanlığının havalı olduğu’ notunu düşmüştü.

Aynı notta Poly Network’un ‘yeterli bir sistem’ olduğunu belirterek, işlem için “Bu bir hacker’ın yaparken eğlenebileceği en zorlu saldırılardan biriydi” ifadelerini kullanmıştı. Bug’ı tespit ettikten sonra token’ları güvende tutmak için aldığını kaydetmişti.