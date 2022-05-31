Terör örgütü PKK/YPG tutuştu! ABD ve Rusya'dan yardım istediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yeni operasyon sinyali vermesinin ardından terör örgütü PKK/YPG'yi korku sardı. Örgütün elebaşlarından Nuri Mahmud, ''Günlük olarak SİHA'larla kadrolarımız hedef alınıyor'' diyerek ABD ve Rusya'dan Türkiye'yi durdurmasını istedi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin tepe isimlerinden teröristbaşı Nuri Mahmud, Türkiye'nin Suriye'deki olası yeni operasyonu hakkında örgütün yayın organına konuştu.

ENDİŞENİN ARTTIĞI HER CÜMLESİNE YANSIDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekat sinyali sonrası, örgüt içindeki korku ve endişenin arttığı her cümlesine yansıyan Mahmud, ABD ve Rusya'dan yardım istedi.

"HER GÜN TOP ATIŞLARI YAPILIYOR"

Uluslararası güçlerin olası harekata karşı çıkması gerektiğini belirten teröristbaşı, "Her gün Şehba, Tel Rıfat, Resulayn, Tel Temir, Şehba, Kamışlı, Kobani, Malikiye, Ayn İsa'ya yönelik zaten hava harekatları, obüs ve tank atışları yapılıyor" dedi.

ABD VE RUSYA'YA ÇAĞRI

Sözlerine "Günlük olarak SİHA'larla kadrolarımız hedef alınıyor. Şimdi daha geniş kapsamlı bir harekat planları var" şeklinde devam eden Nuri Mahmud; "Uluslararası güçler, ABD-Rusya garantörlüğünü yerine getirmelidir. Gerekirse Türkiye'ye 'dur' demelidir" ifadelerini kullandı.