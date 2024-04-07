''Teşhis konulamayan hastalık'' alarmı: 3 çocuk öldü 127 çocuk hastanede
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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da teşhis konulamayan gizemli bir hastalık nedeniyle 127 çocuk hastaneye kaldırıldı, 3 çocuk da hayatını kaybetti.
Nijerya'nın Sokoto Eyaleti Vali Yardımcısı İdris Gobir, yaptığı açıklamada, eyalette "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle şimdiye kadar 3 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.
Gobir, hastalık nedeniyle 127 çocuğun da tedavi altına alındığını söyledi.
Hastalığın nedeninin araştırılması için uzman ekip gönderdiğini kaydeden Gobir, hastalığın yayılmasını önlemek için federal hükümetten yardım istedi.
AA
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