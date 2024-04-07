  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ''Teşhis konulamayan hastalık'' alarmı: 3 çocuk öldü 127 çocuk hastanede

''Teşhis konulamayan hastalık'' alarmı: 3 çocuk öldü 127 çocuk hastanede

''Teşhis konulamayan hastalık'' alarmı: 3 çocuk öldü 127 çocuk hastanede
Güncelleme:

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da teşhis konulamayan gizemli bir hastalık nedeniyle 127 çocuk hastaneye kaldırıldı, 3 çocuk da hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Sokoto Eyaleti Vali Yardımcısı İdris Gobir, yaptığı açıklamada, eyalette "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle şimdiye kadar 3 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Gobir, hastalık nedeniyle 127 çocuğun da tedavi altına alındığını söyledi.

Hastalığın nedeninin araştırılması için uzman ekip gönderdiğini kaydeden Gobir, hastalığın yayılmasını önlemek için federal hükümetten yardım istedi.

AA

Etiketler teşhis konulamayan hastaklık gizemli hastalık hastalık ölüm
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyaca ünlü sahilde yaz günlerini aratmayan görüntüler Dünyaca ünlü sahilde yaz günlerini aratmayan görüntüler Yolcu otobüsü yol ortasında alev topuna döndü Yolcu otobüsü yol ortasında alev topuna döndü Borsada yabancı yatırımcının en çok aldığı hisseler belli oldu Borsada yabancı yatırımcının en çok aldığı hisseler belli oldu Buz pistine dönen yolda 10 kaza birden Buz pistine dönen yolda 10 kaza birden Sosyal medya linci öldürdü Sosyal medya linci öldürdü Nisanda kış geri döndü: Bir ilimiz beyaza büründü Nisanda kış geri döndü: Bir ilimiz beyaza büründü AK Parti'nin kazandığı ilçede seçimler iptal edildi AK Parti'nin kazandığı ilçede seçimler iptal edildi Bayraktar Kalkan DİHA bir testi daha geçti Bayraktar Kalkan DİHA bir testi daha geçti 2 milyon kişilik dev festival: Günlük 200 ton et tüketilecek 2 milyon kişilik dev festival: Günlük 200 ton et tüketilecek ''Cumhurbaşkanına hakaret'' dosyaları dağ oldu ''Cumhurbaşkanına hakaret'' dosyaları dağ oldu