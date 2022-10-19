THY'den bazı seferlerin iptaline ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları(THY)'nın 21 Ekim'de İtalya'da Milano ve Bergamo'ya planlanan bazı seferleri, İtalya'daki havalimanı çalışanlarının grevi nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada İtalya'da havalimanı çalışanlarının 21 Ekim'de gerçekleştireceği grev dolayısıyla İstanbul'dan Milano ve Bergamo'ya planlanan bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan Milano'ya gerçekleştireceği dört sefer ve AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bergamo'ya yapacağı karşılıklı 2 sefer iptal edildi. THY'nin İtalya'daki istasyonlarında görevli personelin konuyu yakından takip ettiği ve gelişmelerin aktarılacağı belirtildi.

İPTALLER

Buna göre 21 Ekim'de iptal edilen seferler şu şekilde:

TK 1873-İstanbul-Milano

TK1874-Milano İstanbul

TK 1895-İstanbul-Milano

TK1896 Milano-İstanbul

AnadoluJet TK 7976 Sabiha Gökçen-Bergamo

AnadoluJet TK7977 Bergamo-Sabiha Gökçen