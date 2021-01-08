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  3. 08 Ocak 2021 19:04

Trump, Biden'ın yemin törenine katılmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Biden'ın yemin törenine katılmayacağını bildirdi.

Trump, Biden'ın yemin törenine katılmayacak
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ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden, 20 Ocakta gerçekleşecek olan Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacağını duyurdu.

 

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