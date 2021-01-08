Trump, Biden'ın yemin törenine katılmayacak

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ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden, 20 Ocakta gerçekleşecek olan Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacağını duyurdu.
To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021
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