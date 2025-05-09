  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Trump, Çin'e uygulanacak vergiyi açıkladı

Trump, Çin'e uygulanacak vergiyi açıkladı

Trump, Çin'e uygulanacak vergiyi açıkladı
Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisini yüzde 80'e indirmeyi önerdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent ve heyetinin İsviçre'de Çinli yetkililerle yapacağı görüşme öncesinde, Çin'e uygulanması planlanan tarifeye ilişkin açıklama yaptı.

Trump, "Çin'e yüzde 80 gümrük vergisi uygulanması uygun görünüyor. Scott Bessent'e kalmış" ifadelerini kullandı.

 

DHA

text-ad
Etiketler abd donald trump gümrük vergisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'deki fabrika açacak olan BYD'den sürpriz karar! Türkiye'deki fabrika açacak olan BYD'den sürpriz karar! AK Parti'nin kalesindeki seçim anketinden AK Parti'ye soğuk duş AK Parti'nin kalesindeki seçim anketinden AK Parti'ye soğuk duş MHP'den Amedspor'a Türk Bayraksız skandal afişi için dikkat çeken teklif! MHP'den Amedspor'a Türk Bayraksız skandal afişi için dikkat çeken teklif! Bir ünlü isme daha soruşturma: Şarkıcı Begüm Polat ifade verdi Bir ünlü isme daha soruşturma: Şarkıcı Begüm Polat ifade verdi Emekli maaşını taşıyana en yüksek emekli promosyonunu ödeyen banka değişti Emekli maaşını taşıyana en yüksek emekli promosyonunu ödeyen banka değişti İmamoğlu'na destek olan belediye başkanına büyük şok İmamoğlu'na destek olan belediye başkanına büyük şok Kamyonetten atlayan 16 yaşındaki Zeynep feci şekilde hayatını kaybetti Kamyonetten atlayan 16 yaşındaki Zeynep feci şekilde hayatını kaybetti İşin uzmanından canlı yayında kademeli emeklilik bekleyenlere seslendi İşin uzmanından canlı yayında kademeli emeklilik bekleyenlere seslendi Türkiye'nin incisi İzmir'deki utanç manzara böyle görüntülendi! Türkiye'nin incisi İzmir'deki utanç manzara böyle görüntülendi! Bakan açıkladı: Meğer zam değilmiş, desteğin azaltılmasıymış! Bakan açıkladı: Meğer zam değilmiş, desteğin azaltılmasıymış!
Cumhurbaşkanlığı'nın muhtemel Cumhurbaşkanı adayları listesinde sürpriz isimler Cumhurbaşkanlığı'nın muhtemel Cumhurbaşkanı adayları listesinde sürpriz isimler Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Uysal'ın oyuncu sevgilisi ile aşk pozları olay oldu Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Uysal'ın oyuncu sevgilisi ile aşk pozları olay oldu İki kardeş boğazı kesilerek öldürülmüştü! Cinayet şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı İki kardeş boğazı kesilerek öldürülmüştü! Cinayet şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı Mauro Icardi China Suarez ile nişanlandı, Wanda Nara'dan ilk tepki geldi Mauro Icardi China Suarez ile nişanlandı, Wanda Nara'dan ilk tepki geldi Grev sonuç verdi: En düşük maaş 58 bin TL'ye yükseldi Grev sonuç verdi: En düşük maaş 58 bin TL'ye yükseldi SONAR'ın mayıs ayı seçim anketi sızdı: CHP ile AK Parti arasında fark açılıyor SONAR'ın mayıs ayı seçim anketi sızdı: CHP ile AK Parti arasında fark açılıyor Hindistan - Pakistan çatışmasında ''Türkiye'' iddiası Hindistan - Pakistan çatışmasında ''Türkiye'' iddiası Bitmek bilmeyen grip ve nezlenin nedeni de çözümü de belli oldu... Bitmek bilmeyen grip ve nezlenin nedeni de çözümü de belli oldu... Dev zincir markete tarihi geçmiş kırmızı et baskını: Gözaltılar var! Dev zincir markete tarihi geçmiş kırmızı et baskını: Gözaltılar var! Lisede çifte kadın cinayeti: Abla-kardeşi silahla vurarak öldürdü Lisede çifte kadın cinayeti: Abla-kardeşi silahla vurarak öldürdü