Trump, Çin'e uygulanacak vergiyi açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisini yüzde 80'e indirmeyi önerdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent ve heyetinin İsviçre'de Çinli yetkililerle yapacağı görüşme öncesinde, Çin'e uygulanması planlanan tarifeye ilişkin açıklama yaptı.
Trump, "Çin'e yüzde 80 gümrük vergisi uygulanması uygun görünüyor. Scott Bessent'e kalmış" ifadelerini kullandı.
DHA
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