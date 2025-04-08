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Trump, Netanyahu yanındayken Erdoğan'a övgüler dizdi

Trump, Netanyahu yanındayken Erdoğan'a övgüler dizdi
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler dizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten Trump, ''Erdoğan'ı seviyorum, o da beni seviyor. Türkiye’yi tebrik ederim. Erdoğan’a dedim ki, 2 bin yıldır kimsenin yapamadığını yaptın, Suriye’nin kontrolünü ele aldın'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Oval Ofis'te yaptıkları görüşmede basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, özellikle İran konusunu kapsamlı şekilde görüştüklerini söyleyerek, “Bugün açıkçası İran'la ilgili konuları görüştük. İran'la doğrudan görüşmeler yapıyoruz, şu anda bunlar devam ediyor, cumartesi günü görüşmeler sürecek. Sanırım herkes bir anlaşma yapmanın tercih edileceği konusunda hemfikir. Umarım bu görüşmeler başarılı olur” dedi.

Trump, İran'la hafta sonu devam edecek doğrudan görüşmeleri vurgulayarak, “İran'la doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. Bu, İran için gerçekten harika olur, bunu söyleyebilirim. Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkilere sahip olduğunu kaydeden Trump, “Erdoğan'ı seviyorum, o da beni seviyor. Türkiye’yi tebrik ederim. Erdoğan’a dedim ki, 2 bin yıldır kimsenin yapamadığını yaptın, Suriye’nin kontrolünü ele aldın. Erdoğan gerçekten sağlam ve çok zeki biri. Başkasının başaramadığı şeyi başardı” ifadelerini kullandı.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada "İsrail'e, eğer Türkiye ile bir sorunları varsa, bunu çözüme kavuşturabileceğimi düşündüğümü söyledim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump açıklamasında ayrıca Gazze'deki savaşın yakın gelecekte biteceğini belirterek, esirlerin serbest bırakılması gerektiğini bildirdi. Ukrayna Savaşı'na da değinen Trump, savaşta geçen hafta Rusya tarafından gerçekleştirilen saldırılardan rahatsız olduğunu dile getirdi.

NETANYAHU'DAN SURİYE AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Trump ile Suriye'deki durumu da ele aldıklarını söyledi. Suriye'de Türkiye ile çatışma istemediklerini vurgulayan Netanyahu, Türkiye'nin ABD Başkanı Trump ile iyi ilişkilere sahip olduğunu ve Suriye'nin, Türkiye de dahil olmak üzere hiç kimse tarafından İsrail'e saldırı için bir üs olarak kullanılmasını istemediklerini kaydetti.

DHA

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Etiketler abd donald trump recep tayyip erdoğan İsrail bünyamin netanyahu
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