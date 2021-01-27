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  3. 27 Ocak 2021 09:30

Trump'ın azil davası için kritik gelişme

ABD eski Başkanı Donald Trump’a ilişkin başlatılan ikinci azil davası için senatörler jüri üyesi olarak yemin etti.

Trump'ın azil davası için kritik gelişme
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ABD’de 6 Ocak’ta başkent Washington DC’de bulunan Kongre binası eski ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri tarafından basılmış, 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Baskında sorumlu tutulan Trump’ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmiş ve azil metni bugün Senatoya gönderilmişti. Metnin Senatoya gelmesinin ardından Trump’ın yargılanması için hazırlıklar başladı. 

Davada jüri üyesi olarak görev alacak olan senatörler yemin etmelerinin ardından 4’lü gruplar halinde yemin defterini imzaladı. Trump’ın yargılanmasına 8 Şubat’ta başlanması bekleniyor. 9 Temsilciler Meclisi üyesi ise davada savcı sıfatı ile yer alacak.  

 

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