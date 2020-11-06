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  3. 06 Kasım 2020 17:45

Trump'ın başdanışmanı Bannon, ''kafa kesme'' çağrısında bulununca...

ABD'de başkanlık yarışı devam ederken Trump'ın başdanışmanı Steve Bannon, Trump'ın seçimi kazanması durumunda ''kafalarının kesilmesi gerektiği'' yönünde paylaşım yaptı.

Trump'ın başdanışmanı Bannon, ''kafa kesme'' çağrısında bulununca...
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Donald Trump'ın baş stratejistinin Christopher Wray ve Anthony Fauci hakkında kullandığı ifadeler büyük tepki topladı. 


Donald Trump'ın baş stratejisti ve başdanışmanı Stephen K. Bannon'un; Trump'ın yeniden seçilmesi halinde, FBI Direktörü Christopher Wray ve Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün direktörü Anthony Fauci'nin kafalarının kesilmesi gerektiği yönündeki mesajları tartışma yarattı. 

Bu ifadeleri sosyal medya hesabı üzerinde kullanan Bannon'un Twitter hesabı geçici bir süreyle kapatıldı. 

ABD başkanlık seçimlerinin kesin sonucun hala belli olmamasına rağmen Bannon, yarışı kazandığını iddia ettiği Trump’ın; Fauci ve Wray'i kovması gerektiğini de söyledi.

Bannon, “Onların kafasını mızrağa oturtup, programa uymayan federal memurların kovulacağını göstermek açısından örnek olsun diye Beyaz Saray’ın köşelerine asardım.” ifadelerini kullandı.

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