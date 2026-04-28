  1. Anasayfa
  2. Dünya
  Trump'tan İran iddiası: ''Bize çöküş aşamasında olduklarını bildirdiler''

Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin kendileriyle doğrudan temas kurduğunu ve "çöküş aşamasında" olduklarını bildirdiğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendilerine bir 'çöküş aşamasında' olduklarını bildirdiğini ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını talep ettiklerini iddia etti.

Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğrudan İran'ın kendileriyle kurduğu temasa işaret ederek, “İran az önce bize bir 'çöküş aşamasında' olduklarını bildirdi. Liderlik sorunlarını çözmeye çalışırken (ki bunu başarabileceklerine inanıyorum), bizden en kısa sürede Hürmüz Boğazı'nı açmamızı istiyorlar” ifadelerini kullandı.

DHA

Etiketler abd donald trump İran
