Türk bilim insanı kiralık katil tuttuğu iddiasıyla tutuklandı

ABD'de kanser ve enfeksiyon hastalıkları üzerine yaptığı araştırmalarla adından söz ettiren Türk doktor Serhat G., kiralık katil tuttuğu iddiasıyla tutuklandı.

Türk doktor Serhat G., kiralık katil tuttuğu iddiasıyla ABD'de tutuklu...

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2013 yılından bu yana kanser ve enfeksiyon hastalıkları üzerine araştırmalar yürüten Dr. Serhat G., corona virüsü hücresel düzeyde yok edebilmeyi hedefleyen tedavi yöntemiyle de tıp dünyasında adından bahsettirmişti.

Ancak G., tıp alanındaki ismini gölgede bırakacak bir olayla karşı karşıya.

Los Angeles merkezli 'Enochian BioSciences' şirketinin kurucularından olan 39 yaşındaki G., aynı şirkette teknoloji direktörü olarak görev alan 35 yaşındaki Berk E. ile Gregory D. adlı bir kişinin öldürülmesine ilişkin davada yargılanıyor.

Mahkemede yer alan iddia ise G. ve E.'nin cinayet için kiralık katil tuttukları yönünde.

Gregory D.’nin Vermont eyaletindeki evinden kaçırılarak öldürülmesine ilişkin ayrıntılar, ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

D.’nin cesedi 7 Ocak 2018’de evinden kilometrelerce uzakta elleri bağlı, başı ile göğsüne kurşun isabet etmiş halde bulundu.

Yaklaşık dört senedir süren soruşturmada, G. ve E. cinayete azmettirme suçundan tutuklu yargılanıyor. Çıkarıldıkları ilk duruşmada suçlu bulunmaları halinde müebbet hapis cezası alması bekleniyor. Jerry B. ve Lee E. isimli iki Amerikalı da olay kapsamında tutuklu.

SERHAT G. KİMDİR?

İzmir'de 1982 yılında dünyaya gelen, ilk, orta ve lise eğitiminin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Serhat G., Rusya First Moskow State Medical University'deki genetik uzmanlığının ardından immünoloji ve onkoloji alanında doktora yaptı.

ABD'de 2013'ten bu yana kanser ve enfeksiyon hastalıkları alanında hücre ile gen tedavisi araştırmalarını sürdüren G., 2018'den itibaren merkezi Güney Kaliforniya'nın Los Angeles şehrindeki Seraph Research Institut'ta kendi adını taşıyan laboratuvarda çalışmalarına devam etti.

G., klinik araştırma direktörlüğünü üstlendiği merkezde, ekibiyle birlikte "içinde bulunan bileşenleri kullanarak virüsü hücresel düzeyde yok edebilmeyi hedefleyen tedavi yöntemi" hazırladı.

Serhat G.'nin başkanlığında geliştirilen yöntemin virüsü, 48 saat içinde etkisizleştirip yok ettiği sonucuna ulaşıldığı iddia edilmişti.