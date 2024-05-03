İsmail Küçükkaya'dan kendi kanalına canlı yayında sert tepki

Gazeteci İsmail Küçükkaya her gün sabah programı yaptığı Halk TV'nin Ana Haber bültenine canlı yayınla bağlandığı sırada kendi kanalına kendi kanalında tepki gösterdi.

Halk TV'de sabah haber programı sunan gazeteci İsmail Küçükkaya, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesini değerlendirmek için Halk TV Ana Haber'e telefonla bağlandı.

Görüşmenin olumlu geçtiğini ifade eden Küçükkaya, açıklama yapılmamasının ise önemli olduğunu ifade etti. Bu sırada ekranda alt yazıların değişmemesine sinirlenen İsmail Küçükkaya, "Bu arada arkadaşlar neden KJ'ye yazmıyorlar? Bu açıklamanın yapılmayacak olması önemli bir detay. Değilse eğer ben haber aramaya devam edeyim o zaman, size tekrar bağlanayım" ifadeleriyle tepki gösterdi.



Bu sözlerin ardından Küçükkaya'nın aktardığı bilgiler KJ'ye yazıldı.