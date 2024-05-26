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Türk hava sahasında türbülans: Yaralılar var

Türk hava sahasında türbülans: Yaralılar var
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Katar’ın başkenti Doha’dan İrlanda’nın başkenti Dublin’e giden uçak Türkiye üzerinde türbülansa girdi. Olayda 12 kişi yaralandı.

Katar’ın başkenti Doha’dan İrlanda’nın başkenti Dublin’e gitmek üzere havalanan uçakta korku dolu anlar yaşandı. Dublin Havalimanı Otoritesi (DAA) tarafından yapılan açıklamada, Katar Havayolları’na ait Boeing 787-9 dreamliner tipi uçağın Türkiye üzerinde türbülansa girdiği ve 6 yolcu ile 6 mürettebatın yaralandığı aktarıldı.

Yerel saatle 13.00 sıralarında Dublin’e inen QR017 sefer sayılı uçağın havalimanı polisi ve acil durum görevlileri tarafından karşılandığı bildirildi. DAA açıklamasında, “Dublin Havalimanı ekibi yolculara ve havayolu personeline yerde tam destek sağlamaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Havalimanındaki operasyonların etkilenmediği duyuruldu.

İHA

Etiketler Katar  Londra İngiltere türkiye türbülans yolcu uçağı
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