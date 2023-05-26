Türkevi saldırganı yakalandı

New York'taki Türkevi’ne düzenlenen saldırının zanlısı ABD polisinin operasyonu sonucu yakalandı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu, Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanlığı için oy kullandığı Türkevi binası 22 Mayıs günü saldırıya uğramıştı. Elinde demir levye ile gelen bir kişi binanın camlarını kırarak kaçmıştı.

SALDIRGAN OPERASYONLA YAKALANMIŞTI

Olayın ardından başlatılan soruşturmada zanlının Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğu belirlendi. Akbıyık, ABD polisinin operasyonu sonucu yakalandı.