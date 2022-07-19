Türkiye yolundaki konteynerde kokain ele geçirildi

Son yıllarda kokain kaçakçılığının önemli adreslerinden biri haline gelen Ekvador’da, Türkiye varışlı bir konteynerde 95 kilogram kokain ele geçirildi.

Ekvador’un başkenti Guayaquil’deki bir limanda, kaçakçılıkla mücadele ekipleri varış yeri Türkiye olan bir konteynerin içinde 95 kilo 808 gram kokain ele geçirdi.

VOA Türkçe’den Mustafa Özdemir’in haberine göre, polis teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, pazar günü konteynerlere ön yükleme yapılan sahalardan birinde yapılan kontrollerde ahşap (kontrplak), panel ve levhalarla dolu "MRKU8338301" numaralı konteynerin kontrolü sırasında narkotik dedektör köpeğin de tepki vermesi üzerine, savcılıktan izin alınarak konteyner açıldığı bildirildi.

Yapılan aramada konteynere gizlenmiş siyah renkli jüt torbalar içinde 96 adet tuğla şeklindeki beyaz maddenin kokain olduğunun saptanması üzerine, ihracatçı firmanın sahibi, 70 yaşındaki Jose Nestor gözaltına alındı.

Narkotik polisi toplamda 958 bin doz eden kokainin Clifford Maersk gemisi ile sevk edilmek istendiğini bildirdi ancak Türkiye’deki varış noktasının hangi liman olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

YAKALANAN TÜRKİYE VARIŞLI KOKAİNLER 1 TONA YAKLAŞTI

Bu yıl Ekvador narkotik birimlerinin denetimlerinde, Türkiye’ye gönderilmek istenirken tespit edilen kokain miktarı 985 kiloyu aştı.

Geçen yıl da Ekvador’dan muz konteynerlerine yüklenip Türkiye’ye gönderilmek istenirken biri Panama, diğeri Mersin’de olmak üzere yaklaşık 2 ton kokain yakalanmıştı.

Resmi makamlar kokainin piyasa değerinin kilo başı 50 bin ile 60 bin dolar arasında olduğunu kaydediyor.

EKVADOR’UN KOKAİN TİCARETİNDEKİ ROLÜ

Yıllık yaklaşık bin tona yakın üretimle, dünyada kokain üretiminin yaklaşık yüzde 70’inin yapıldığı Kolombiya ile 586 kilometre sınıra sahip ve Pasifik Okyanusu’na kıyısı olan Ekvador, son yıllarda Kolombiya limanlarında denetimlerin artması, koka ve kokain üretimindeki aktörlerde değişim yaşanması gibi sebeplerden dolayı uyuşturucu sevkiyatında daha önemli bir üs haline geldi.

Avrupa’ya sevkiyatlarda yüzde 50’ye yakın bir artış yaşandığı bildirilen ülkede geçen yıl ele geçirilen uyuşturucu miktarı tarihi bir rekorla 210 tona ulaşmıştı. Resmi verilere göre bu yılın ilk altı ayında yakalanan kokain miktarıysa yaklaşık 93 ton.

ABD yönetimi, geçen Eylül ayında Ekvador’u dünyada en çok uyuşturucu sevkiyatı veya üretimi yapılan ülkeler listesine dâhil etmişti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 2022 Türkiye Uyuşturucu Raporuna göre Türkiye’de 2021 yılında toplam 2 bin 841 kilogram kokain ele geçirildi. Bu miktar, 2020’ye göre yüzde 44,9 artışa denk geliyor.

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