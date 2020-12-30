Türkiye'nin aldığı aşıyla ilgili kritik açıklama

Türkiye'nin Çin'den aldığı korona virüsü aşısı CoronaVac'ın ilk dozları bu sabah Ankara'ya ulaşırken, aşının koruma oranı hakkında Brezilya üzerinden yürüyen tartışma sürüyor. Aşının Brezilya'daki klinik çalışmalarını yürüten Butantan Enstitüsü'nün klinik araştırmalar sağlık direktörü Ricardo Palacios, CoronaVac'ın yaşlılar üzerindeki koruma oranının yetişkinlerdeki seviyelere çıkmasını beklediklerini söyledi.

CoronaVac'ın Türkiye'deki denemelerine 18-59 yaş arasındaki gönüllüler katılmıştı. Brezilya'daki denemelere ise 60 yaş üzerindeki kişiler de katıldı. Ancak Butantan Enstitüsü, tamamlanan Faz-3 denemelerinin sonuçlarını açıklamayı, Sinovac şirketinin talebi üzerine ertelemişti.

'ÇİN'DEKİ DENEMELERDE ANTİKOR SEVİYESİNDE FARK GÖRÜLMEDİ'

Reuters'ın yaşlılar üzerindeki koruma oranını sorduğu Palacios ise yetişkinlerdeki kadar yüksek bir oran beklediğini söyledi. Palacios, beklentilerini aşının Çin içinde yapılan ve daha yaşlı gönüllülerin de katıldığı Faz-1 ve Faz-2 denemelerine dayandırdığını belirtti. Brezilyalı yetkili Çin'deki çalışmaların, '60 yaş ve üstü katılımcılarda da, 18-59 yaş arası katılımcılar kadar yaygın bir bağışıklık tepkisi göstereceğini' söyledi.

Bu çalışmalarda, 18-59 yaş arası kişilerin yüzde 97'sinde antikora bağlı bağışıklık tepkisi görülmüştü. Ancak bu antikor tepkisinin koruma/etkinlik oranına nasıl bir yüzdeyle yansıdığı belirtilmemişti. Bu denemelerin sonuçları da henüz yayımlanmadı.

'YAŞ ÇOK BELİRLEYİCİ BİR FAKTÖR DEĞİL'

Palacios ise Reuters'a demecinde "Buna [Çin'deki sonuçlara] bakarak, yaşın bağışıklık sağlamada çok belirleyici bir faktör olmadığı ve aşının etkinliği için de olmaması gerektiği sonucuna varabiliriz. Bu bulgular buna işaret ediyor" dedi.

Palacios, Brezilya'da yaşlı nüfusun da katıldığı ve 13 bin gönüllü ile gerçekleştirilen Faz-3 denemelerinin sonuçlarına ve koruma oranına dair yorum yapmadı.

'BİZ SADECE BREZİLYA SONUÇLARINI KULLANARAK ONAY ALACAĞIZ'

Brezilyalı yetkilinin bir diğer dikkat çekici açıklamasıysa, CoronaVac için Brezilya'da izlenecek onay süreci hakkında oldu. Palacios, CoronaVac'ın Brezilya ve diğer ülkelerde elde ettiği sonuçların 'katılımcıların seçilme sürecindeki farklı kriterler' nedeniyle karşılaştırılmaması ve birleştirilmemesi gerektiğini savundu; Butantan Enstitüsü'nün ülkenin ilaç düzenleyici kurumu Anvisa'dan onay almak için sadece kendi ülkelerinde yapılan denemelerin verilerini kullanacağını açıkladı.

BREZİLYA ERTELEDİ, TÜRKİYE AÇIKLADI

Çin firması Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac'ın Faz-3 sonuçları, geçtiğimiz hafta aşı gündeminin ilk sırasındaydı. Faz-3 testlerinin tamamlandığı Brezilya'da, Butantan Enstitüsü'nün sonuçları 23 Aralık'ta açıklaması bekleniyordu. Ancak yetkililer merakla beklenen basın toplantısında aşının ülkede onay alması için gereken yüzde 50 koruma sınırını geçtiğini söylemekle yetindi; ayrıntılı sonuçların açıklanmasının, Sinovac'ın talebiyle ve kontrat doğrultusunda yaklaşık 15 gün ertelendiğini belirtti. Basın toplantısında, aşının farklı ülkelerdeki denemelerinde farklı koruma oranları elde ettiği, firmanın bu nedenle bu sonuçları birleşik bir şekilde açıklamak istediği bilgisi verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aynı akşam düzenlediği basın toplantısında ise aşının Türkiye'deki Faz-3 denemelerinin ara sonuçlarına göre yüzde 91.25 oranında koruma sağladığı belirtildi.