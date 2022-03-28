Türkiye’nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi
Ukrayna’nın Karadeniz’e döşediği mayınlar Türkiye’den sonra bir ülkede daha görüldü.
Ukrayna’nın Rus gemilerine karşı Karadeniz’e döşediği ve fırtına sonucu çıpalarından kurtularak sürüklenen mayınlar tehlike saçmaya devam ediyor.
Türkiye’de görülen mayınlar bu kez Romanya’da ortaya çıktı. Romanya Donanması, Capu Midia bölgesi açıklarında tespit edilen mayının bomba imha ekiplerince imha edildiğini duyurdu.
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