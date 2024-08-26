UBER'e rekor ceza: Kişisel verileri uçurmuşlar

Hollanda, UBER'e Avrupalı sürücülerin verilerinin ABD’ye aktardığı gerekçesiyle 290 milyon Euro para cezası kesti.

Hollanda Veri Koruma Kurumu (DPA), bugün cezaya ilişkin açıklamasında, Uber’in 2 yıl boyunca Avrupalı taksi şoförlerinin kişisel verilerini ABD’deki sunucularına ‘aktarım araçları’ kullanmadan transfer ettiğini belirtti. DPA, aktarılan verilerin sürücülerin hesap bilgilerini, taksi lisanslarını, konum verilerini, fotoğraflarını, ödeme bilgilerini, kimlik belgelerini ve hatta bazı durumlarda sürücülerin cezai ve tıbbi verilerini kapsadığını vurguladı.

Kurum, soruşturmaya 170'ten fazla Fransız sürücünün konuyla ilgili şikayeti sonrasında başladıklarını ifade etti. AB kurallarına göre birden fazla AB üye devletinde veri işleyen işletmeler, işletmenin ana merkezinin bulunduğu ülkenin makamlarına bağlıdır.

DPA, ceza miktarıyla ilgili "Bir işletmenin dünya çapındaki yıllık cirosunun en fazla yüzde 4'üne denk gelmektedir. Uber'in 2023 yılında dünya çapındaki cirosu yaklaşık 34.5 milyar euroydu" açıklamasını yaptı.