Uç gözlü yılan görenleri hayretler içerisinde bıraktı

40 santimetrelik yılanın bulunduğu nokta, Avustralya Kuzey Bölgesi'nin başkenti Darwin'e yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Humpty Doo kasabası. Hayvanın resimlerini Kuzey Bölgesi Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (NTPWC) sosyal medya hesabından paylaştı. Monty Python adı verilen üç gözlü yılan resimleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Tek kafatasında bulunan üç göz çukurundaki gözleri işlevsel.

NTPWC yetkilileri, "Üçüncü gözün gelişimin embriyonik aşamasının çok erken evresinde geliştiği genel olarak kabul edildi. Bunun çevresel faktörlerden dolayı olması pek mümkün görünmüyor ve neredeyse kesin olarak doğal bir durum olduğu sanılıyor. Çünkü sürüngenlerde şekil bozukluğu oldukça yaygın görülen bir durum" açıklamasını yaptı.

Mart ayında bulunan yılan, geçen hafta öldü. NTPWC’den Ray Chatto, "Yılanın arazide bu kadar uzun süre hayatta kalmış olması oldukça dikkati çekici. Bulunduğunda beslenme mücadelesi veriyordu, geçen hafta öldü" dedi.