Ukrayna, Belarus’la uçuşları durduruyor

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ryanair uçağının Minsk’e acil iniş yapmasından sonra 26 Mayıs itibarıyla Belarus’la uçuşları durduracaklarını belirtti.

Ryanair’e ait uçağın Belarus’un başkenti Minsk’te bomba ihbarı nedeniyle acil iniş yapması ve Belarus’ta aşırıcılık yanlısı olarak kabul edilen Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu Roman Protaseviç’in gözaltına alınmasının ardından, Ukrayna bu ülkeyle uçuşları durduracaklarını açıkladı.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal’ın açıklamasına göre, kısıtlama 26 Mayıs 00:00 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Nexta’nın kurucusu Protaseviç Minsk Havalimanı’nda gözaltına alındı

Telegram’dan açıklama yapan Şmıgal, ilgili makamlar ve devlet şirketi Ukraeroruh’a gerekli tedbirlerin alınması talimatı verdiğini ifade etti.

Bununla birlikte Ukraynalı havayolu şirketleri ve uçakların Belarus semaları üzerinden uçmaları yasaklanacak. Sınır güvenlik güçlerine de havalimanlarında Belarus’tan gelen yolcuların kayıtlarına son verilmesi talimatı verildi.

Uçağın acil iniş yapması durumunun uluslararası kurallara aykırı olduğunu belirten Şmıgal, kararın güvenlik gerekçesiyle alındığını kaydetti.

Bu arada Minsk'teki uçak hadisesi, bir uçağın üçüncü ülkede zorla indirilmesiyle sonuçlanan ilk olay değil. 3 Temmuz 2013'te Moskova'da katıldığı bir konferanstan dönen Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uçağı Fransa ve Portekiz'in hava sahalarında uçuş izni çıkmaması üzerine Viyana'daki Schwechat Havaalanı'na zorunlu iniş yapmıştı. ABD'nin casuslukla suçladığı Edward Snowden'ın içinde olduğu iddiasıyla aranan bir uçağın ABD’li eski istihbaratçının bulunmaması üzerine Avusturya'dan havalanmasına izin verilmişti. Avrupa ülkelerinin bu kararı, Güney Amerika'da büyük tepkiyle karşılanmıştı.