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Ukrayna ve Rusya'dan ateşkes görüşmesi

Ukrayna ve Rusya'dan ateşkes görüşmesi

Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmeler devam ediyor. Ukrayna'nın müzakere heyetinden bir delege, Rusya ile görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Ateşkes ve birliklerin çekilmesi husunda konuşulduğunu açıkladı.

Ukraynalı müzakereci Rusya ile görüşmelerin yeniden başladığını duyurdu. Görüşmelerde ateşkes ve geri çekilme konularının masaya yatırıldığını duyurdu.

Öte yandan, dün Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 4. tur müzakerelerin "zor" olduğunu belirterek, "Müzakereler, barış, ateşkes, askeri birliklerin çekilmesi ve güvenlik garantileri için yapılıyor" demişti.

Yapılan müzakerelere alt grupların ek çalışmalar yapması için "teknik ara" verildiğini belirten Podolyak, müzakerelerin bugün devam edeceğini açıklamıştı.

Etiketler ukrayna rusya heyet
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