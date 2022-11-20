Ukrayna'da nükleer santral ateş altında

Ukrayna'daki çatışmalar devam ederken Zaporijya Nükleer Santrali yakınlarına top mermileri düştüğü belirtildi.

Rusya, Ukrayna ordusunu Zaporijya nükleer santraline saldırmakla suçladı. Top mermilerinin bir depo alanı yakınına düştüğü, herhangi bir radyasyon sızıntısı gerçekleşmediği ifade edildi.

Zaporijya çevresinde Rusya'nın roket ve havan topu saldırıları da sürüyor.

Öte yandan Rus işgalinden kurtarılan Herson'a ilk yolcu treni seferi gerçekleştirildi. İlk yolcular Kiev'den gelirken, 10 gün sonra yapılması planlanan seferin tahminlerden çok daha erken gerçekleştirildiği belirtildi.